HONOR Band 7 in offerta: con il Black Friday risparmi il 26%

L’HONOR Band 7 Smart Watch è attualmente disponibile in offerta al prezzo vantaggioso di 36,90€ anziché 49,90€, garantendo uno sconto del 26%. Approfitta di questa occasione per aggiornare il tuo dispositivo di monitoraggio fitness.

Questo smartwatch si presenta con nuovi colori e funzioni avanzate. La sua cucitura a contrasto di colore lo rende unico, mentre il vetro curvo AMOLED da 1,47″ offre un’esperienza visiva eccezionale. Con HONOR Band 7, avrai una migliore comprensione dei tuoi sport e della tua salute.

Le funzioni potenti includono il monitoraggio automatico della frequenza cardiaca 24 ore su 24, con avvisi proattivi in caso di anomalie. La misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue è un indicatore cruciale per la salute polmonare, e questo smartwatch notifica eventuali livelli bassi con vibrazioni, offrendo un monitoraggio in tempo reale dello stato fisico.

Con ben 96 modalità di allenamento, tra cui 11 professionali e 85 personalizzabili, questo smartwatch registra il tuo progresso e le metriche in tempo reale, diventando un eccellente compagno per il fitness.

L’HONOR Band 7 offre un’inconfondibile potenza con una durata della batteria di 14 giorni in scenari di utilizzo tipici e fino a 10 giorni in scenari di utilizzo pesante. La carica rapida magnetica assicura una ricarica veloce per liberarti dalla necessità di lunghi tempi di attesa.

Oltre alle funzioni fitness, questo smartwatch semplifica la vita quotidiana avvisandoti di nuovi messaggi, chiamate in arrivo, previsioni del tempo, promemoria e altro ancora. Sfrutta questa offerta per unirti al mondo dello smart monitoring a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.