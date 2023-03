HONOR Band 7: a QUESTO PREZZO è la smartband da prendere

Trovare una buona smartband in grado di abbinare un prezzo ridotto e funzionalità complete non è semplice: con questa nuova offerta Amazon, però, è possibile acquistare la HONOR Band 7 al prezzo scontato di 42 euro. Si tratta di una scelta vincente per potarsi a casa un modello dal look sportivo e dalla scheda tecnica davvero completa, con un ampio display da 1,47 pollici con pannello AMOLED che consente un accesso completo a tutte le funzionalità del dispositivo.

La smartband di HONOR è utilizzabile in abbinamento al proprio smartphone Android oppure all’iPhone, con un collegamento Bluetooth rapido. Per accedere all’offerta, disponibile per le varianti con colorazione nera e verde, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

HONOR Band 7: in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo, con due versioni disponibili

La HONOR Band 7 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni complete. C’è un display touch con pannello AMOLED, vetro curvo 2.5D e diagonale di 1,47 pollici oltre ad una batteria integrata in grado di garantire un’autonomia fino a 14 giorni di utilizzo. La smartband, inoltre, supporta varie funzionalità, riconoscendo 96 modalità di allenamento, garantendo il monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca oltre che della SpO2. Da notare che la HONOR Band 7 è utilizzabile sia con smartphone Android che con iPhone e può essere personalizzata scegliendo tra tante watch face.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la HONOR Band 7 al prezzo scontato di 42 euro. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito. L’offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.