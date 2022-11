HONOR Band 6, SUPER smartband di design con SpO2 a prezzo TOP (-34%)

La super smartband economica HONOR Band 6, apprezzata da tantissime persone per via di un ottimo rapporto qualità/prezzo, torna in super offerta su Amazon con il 34% di sconto. Ad appena 38€ hai la possibilità di allacciare al polso un super fitness tracker che non ti deluderà mai ma, anzi, saprà soddisfare le tue esigenze personali sotto ogni punto di vista.

Nonostante il prezzo super economico, la smartband è realizzata con materiali di buon livello e monta anche un bellissimo pannello AMOLED da 1.47 pollici ad altissima risoluzione e con un’ottima illuminazione.

HONOR Band 6 crolla di prezzo su Amazon: 34% di sconto è un affare d’oro

Sul retro, inoltre, è anche presente uno dei migliori sensori HR in questa fascia di prezzo: non solo registra costantemente la frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, ma monitora costantemente anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la qualità del sonno.

Ad appena 38€ la smartband di HONOR rappresenza anche la migliore occasione per registrare i tuoi allenamenti in palestra oppure all’aperto, merito dei numerosi algoritmi che riconoscono automaticamente fino a 10 modalità di allenamenti come la corsa, la camminata veloce, il nuoto, il tapis roulant e molto altro ancora.

Questa offerta di oggi su Amazon non capita tutti i giorni, pertanto il nostro consiglio è quello di acquistare subito la smartband fintanto che puoi risparmiare ben il 34% sul prezzo di vendita standard. Se la metti subito nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con le spedizioni rapide e gratuite con il servizio Prime.

