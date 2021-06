Il nuovo smartwatch HONOR Band 6 si trova in offerta su Amazon a 42,41 euro, e si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre grazie alla promozione a tempo e allo sconto del 28% per un risparmio effettivo di 16,59 euro.

Smartwatch HONOR Band 6: caratteristiche principali

Una smartband dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, con un ampio display AMOLED da 1.47 pollici e una cassa in policarbonato nero opaco. Alla base della band sono presenti i vari sensori per il battito cardiaco, l'ossigeno nel sangue SpO2 e la qualità del sonno.



HONOR Band 6 è impermeabile, resiste all'acqua fino a 50 metri di profondità e può essere utilizzata sotto la pioggia e per tracciare lunghe sessioni di nuoto in piscina. Si connette allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l'app Huawei Health, un software completo e ben fatto che consente di gestire la ricezione delle notifiche e verificare i progressi sportivi, tramite una serie di dati e grafici dettagliati.

Oggi HONOR Band 6 si trova in offerta su Amazon a 42,41 euro, uno dei prezzi migliori per uno degli smartwatch più interessanti in commercio, con un ampio display e un rapporto qualità/prezzo da primo della classe. Non manca la spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

