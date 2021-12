Honor Band 6: questo aggiornamento CAMBIA TUTTO

L'ultimo aggiornamento della Honor Band 6 attiva il monitoraggio continuo dell'ossigeno nel sangue e presenta ulteriori grandi novità sotto la scocca.

L'ex sub brand di Huawei ha rilasciato la Band 6 a novembre dello scorso anno come un fitness tracker elegante ma resistente. La smart band presenta un design integrato a schermo intero senza pulsanti fisici, contiene un display da 1,47 pollici che è quasi il doppio dei pannelli visti sulla maggior parte delle fitness band sul mercato.

Un anno dopo, l'azienda ha lanciato un nuovo update che introduce una nuova funzionalità per il suddetto dispositivo. Honor Band 6 è dotato di supporto per una singola funzione di rilevamento dell'ossigeno nel sangue, che può monitorare rapidamente lo stato di ossigeno presente nel sangue dell'utente. Tuttavia, la nuova feature è un'estensione della vecchia funzionalità. Ora questa si potrà avere in maniera continua proprio come l'opzione relativa al battito cardiaco degli utenti.

Questo è il primo importante aggiornamento del firmware che la fascia fitness riceverà e, oltre al monitoraggio continuo dell'ossigeno nel sangue, la fascia supporta anche la visualizzazione in tempo reale, il promemoria delle vibrazioni dell'ossigeno nel sangue basso nello stato di non sonno, il monitoraggio continuo della salute.

Inoltre, la modalità sportiva viene aggiornata introducendo il supporto per 10 attività sportive arrivando così a ben 95 modalità presenti a bordo. Esiste quindi sempre uno sport adatto a tutti per migliorare la forma fisica e il benessere generale.

