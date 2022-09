Honor Band 6: prezzo STRACCIATO su Amazon (-40%)

Chi fa sport, non c’è dubbio, vuole uno smartwatch leggero, e che abbia tante funzioni, per tutte le attività della sua giornata. Se ti rispecchi in questa descrizione, allora oggi puoi avere ciò che fa per te a un prezzo davvero molto vantaggioso. Approfitta del coupon del 40% e metti nel carrello il tuo Honor Band 6 a soli 29,99 euro.

Batteria che dura tantissimo e si ricarica in fretta. Tante funzioni per le attività quotidiane e molte altre per quelle sportive. Possibilità di gestire le chiamate, i messaggi, e d’impostare i promemoria. Cambia il quadrante ogni giorno, scegliendo, tra i 100 disponibili, quello che più si addice alla tua giornata.

Adatto per ogni momento, anche quando non fai sport.

Honor Band 6: sportivo ma elegante

Honor Band 6 ha un design elegante, adatto anche per le occasioni più importanti, nonostante esprima tutto il suo potenziale quando lo indossi per fare sport. Ampio display da 1,47 pollici, dove potrai ricevere le notifiche e i messaggi, e leggerli direttamente dal tuo smartwatch senza tirare fuori il cellulare.

Tra le tante funzioni, c’è il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca, con segnalazione di battito anomalo. Puoi tenere il tuo smartwatch al polso per 14 giorni, con varie funzioni attive, senza doverlo caricare. In solo 80 minuti avrai di nuovo Honor Band 6 al massimo, e invece, quando sei di fretta, tienilo sotto carica appena 10 minuti e potrai tenerlo al polso per altri 3 giorni.

Non farti sfuggire questo fantastico smartwatch che oggi Amazon sta praticamente regalando. Acquista subito Honor Band 6 a soli 29,99 euro, applicando il coupon del 40%.

