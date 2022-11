HONOR Band 6 è la smartband DA COMPRARE per il Black Friday (-44% di sconto)

Il Black Friday è il momento giusto per acquistare una nuova smartband e l’offerta dedicata all’ottima HONOR Band 6 è l’occasione giusta. In questo momento, infatti, Amazon propone la HONOR Band 6 al prezzo scontato di 32 euro invece che 59 euro. Si tratta di uno sconto reale del 44% che rende la smartband di HONOR uno dei prodotti migliori della sua categoria per rapporto qualità/prezzo. La versione in offerta è caratterizzata dall’elegante colorazione nera, sia per la scocca che per il cinturino.

HONOR Band 6: è la smartband da comprare con la nuova offerta Amazon del Black Friday

La HONOR Band 6 è un’ottima smartband con specifiche complete ed un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. La scheda tecnica comprende un display da 1,47 pollici con pannello AMOLED. La Band 6, inoltre, include svariate funzioni per il monitoraggio della salute e delle attività sportive. C’è il sensore per la rilevazione SpO2 ed è presente anche il sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca.

Non manca, inoltre, la funzionalità per il monitoraggio del sonno e di diverse modalità di allenamento. Un altro punto di forza della HONOR Band 6 è l’autonomia. Con una rapida completa della batteria, infatti, la smartband è in grado di garantire fino a 2 settimane di utilizzo. Grazie al supporto alla ricarica rapida, inoltre, bastano 10 minuti di carica per ottenere fino a 3 giorni di autonomia di funzionamento.

L’offerta proposta da Amazon per il Black Friday, quindi, rende la HONOR Band 6 la scelta giusta per chi è alla ricerca di una smartband completa. Il dispositivo è disponibile al prezzo di 32 euro invece di 59 euro con uno sconto pari al 44% del prezzo per la variante con scocca nera. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile per acquistare una smartband senza compromessi e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.