Honor Band 6 con autonomia da RECORD torna in offerta a meno di 38€

Dopo un anno e mezzo dalla sua uscita nel mercato, Honor Band 6 rimane tra le migliori smart band nella sua fascia di prezzo. Anzi sarebbe meglio dire quella che era la sua fascia di prezzo, dopo l’ultima offerta Amazon.

Grazie infatti alla promo a sorpresa di queste ore, la Band 6 è acquistabile a 37,90 euro, prezzo che la pone in diretta concorrenza con la Mi Band. Se in passato hai avuto un’esperienza negativa con uno degli indossabili di Xiaomi, è arrivato il momento di passare alla Band di Honor.

Prezzaccio per Honor Band 6

Sul sito ufficiale di Honor la Band 6 è esaurita, nonostante il prezzo nettamente più alto (49,99 euro). Perché sceglierla? Per un’autonomia old style fino a due settimane, ormai introvabile nelle smart band di nuova generazione, per la possibilità di personalizzarla con oltre 100 watch-faces pre-installate, per le funzionalità avanzate come monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca in tempo reale e del sonno.

Non c’è solo questo però che rende così speciale Band 6 al prezzo a cui è venduta. Va infatti fatto un plauso a Honor per la robustezza del cinturino in gomma intercambiabile, che restituisce una comodità fuori dal comune. E in più l’azienda asiatica ha svolto un ottimo lavoro anche con le notifiche, al netto che non è possibile rispondere alle chiamate (cosa impossibile anche nelle altre band).

Che cosa aspetti? Fai tua ora la Honor Band 6 per approfittare dello sconto del 19% e della spedizione gratuita offerta da Amazon. Affrettati, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.