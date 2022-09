HONOR Band 5, su Amazon è tua a prezzo FOLLE: appena 27€

L’offerta Amazon di quest’oggi sull’ottima e versatile smartband HONOR Band 5 ti offre la possibilità di allacciare al polso un fitness tracker validissimo a un prezzo quasi ridicolo. Infatti, grazie a un coupon del 30%, solo oggi hai la possibilità di acquistare il wearable pagandolo appena 27€.

Nonostante il prezzo super economico, la soluzione realizzata dal colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: il design è ben realizzato, il cinturino in morbido silicone non crea fastidi e i sensori integrati sono in grado di registrare le più importanti informazioni.

HONOR Band 5 crolla su Amazon al prezzo più conveniente di sempre

Oltre a montare l’apprezzato sistema TruSleep Tracking per tenere sempre sotto controllo la qualità del sonno, il fitness tracker di HONOR ha monta anche un sensore HR super preciso in grado di registrare costantemente la funzione cardiaco a riposo e sotto sforzo. Resistente sott’acqua fino a 50 metri e quindi perfetta da indossare anche sotto la doccia e in piscina, HONOR Band 5 monitora anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e registra anche i tuoi allenamenti.

A questo prezzo è davvero impossibile farsi scappare questa occasione, a maggior ragione se consideri che la smartband di HONOR ha tutte le carte in regola per registrare i più importanti parametri relativi alla tua salute e al fitness. Mettila subito nel carrello per riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.