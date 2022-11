HONOR Band 5: SpO2, impermeabile e super batteria a prezzo SHOCK (25€)

Questa offerta di Amazon sull’ottima smartband economica HONOR Band 5, sottolinea ancora una volta quanto non sia affatto necessario spendere un piccolo patrimonio per acquistare un wearable funzionale e di qualità. Ad appena 25€, infatti, merito anche di uno sconto del 27%, quest’oggi hai la possibilità di allacciare al polso un fitness tracker di tutto rispetto.

Malgrado il prezzo super aggressivo, la smartband del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità sotto molti punti di vista.

Sconto incredibile su Amazon per la super smartband economica HONOR Band 5

Innanzitutto è leggera, robusta, comoda da indossare e realizzata anche con materiali resistenti all’acqua: è quindi perfetta anche da utilizzare in piscina per tracciare le prestazioni fisiche. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre la batteria da 14 giorni ti farà dimenticare l’ultima volta che l’hai messa in carica.

Completamente compatibile con iOS e Android, la smartband è anche ricca di funzionalità avanzate per il tracking dell’attività fisica all’aperto e al chiuso.

Insomma, cosa stai aspettando? Solo oggi hai l’opportunità di sfruttare questo incredibile sconto di Amazon per l’ottima smartband economica di HONOR. Mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa e sfruttare anche le consegne rapide e gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.