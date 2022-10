HONOR Band 5, smartband STRAORDINARIA a prezzo MINI: 29€ su eBay

Appena 29€ per l’ottima smartband economica HONOR Band 5 rappresenta la migliore occasione che ti potesse capitare per allacciare al polso un fitness tracker completo di tutto. Se l’acquisti adesso puoi scoprire fin da subito le numerose funzioni che l’hanno resa fin da subito una delle più apprezzate in questa fascia di prezzo.

Realizzata con materiali di buon livello, nonostante il prezzo super economico, HONOR Band 5 ha tutte le carte al posto giusto per assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

HONOR Band 5 crolla su eBay al prezzo più conveniente di tutto il web

Dotata di un bel display AMOLED da 0.95 pollici e con un corpo completamente impermeabile, la smartband del colosso cinese dispone anche di un precisissimo sensore HR sul retro in grado di registrare con precisione il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Come se non bastasse, nonostante il prezzo super economico, è presente anche una batteria di lunghissima durata (fino a 14 giorni con una singola ricarica), la piena compatibilità con iOS/Android e anche il tracking di numerose attività fisiche per darti modo di tracciare i tuoi allenamenti.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa occasione d’oro e metti subito nel carrello la super smartband di HONOR fintanto che puoi acquistarla ad appena 29€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.