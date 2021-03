Honor Band 5 è una fitness tracker di pregio del costruttore cinese. Stiamo parlando di un prodotto pensato per gli amanti dello sport nonché di un notificatore da polso eccellente. Oggi, grazie alle promo del giorno, è venduta a 38,99€ con cinturino rosa. Se state cercando un regalo da fare all’ultimo minuto alla vostra amata, questa potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro.

Honor Band 5: il regalo perfetta alla vostra amata

In primo luogo segnaliamo che la Honor Band 5 permette il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale H24, il sensore ad infrarossi notturno e gli avvisi sulla frequenza cardiaca in caso di eventuali aritmie, il tutto grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 3.5.

Non manca il supporto alle notifiche intelligenti per le telefonate in arrivo, il rifiuto smart della telefonata, quelle provenienti dalle principali app di messaggistica online e offline. Grazie alla tecnologia AI, la smart band è in grado di registrare il sonno in tutte le sue fasi e il sistema fornisce, mediante l’app proprietaria correlata e scaricabile sul proprio device, oltre 200 suggerimenti per migliorare la qualità del sonno.

Honor Band 5 è impermeabile fino a 5 ATM e non solo: ci si può fare la doccia, si possono lavare le mani, la si può portare in piscina e molto altro ancora. Supporta tantissime categorie sportive e vanta features volte alla gestione rapida di tutti gli sport presenti nel software.

Il display è AMOLED, pertanto i neri saranno profondi e assoluti, mentre i colori saranno caldi e vibranti. Con il pulsante circolare presente sotto lo schermo ci si muove all’interno del menù della smart band. Per meno di 40€, questa è una delle migliori soluzioni presenti al mondo e sfida apertamente la Mi Band 5 di Xiaomi. Dulcis in fundo, presenta il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Infine, citiamo la compatibilità con gli smartphone Huawei/Honor, Android e iOS.

