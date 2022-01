Honor Band 5 con saturimetro a 20€: OFFERTONA assurda, pochi pezzi

L'eccellente Honor Band 5, iconico e apprezzatissimo smartband con funzione di saturimetro, crolla su eBay a 20€ circa appena. Una promozione possibile solo utilizzando uno speciale codice sconto. Tutto quello che devi fare è metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma i pezzi a disposizione sono pochissimi.

Honor Band 5: minima spesa, massima resa

Un ottimo wearable. Un piccolo concentrato di tecnologia, che continua a dare soddisfazioni anche diverso tempo dopo il lancio ufficiale. Super leggero – e dotato di ottima autonomia energetica – puoi lasciarlo al polso per giorni e sfruttarne tutto il potenziale.

Controlla rapidamente le notifiche e gli avvisi, mantenendo le mani libere: leggi tutto rapidamente dal display AMOLED ad alta visibilità. Sfrutta tutto quello che ha da offrirti mentre fai sport: un sacco di modalità sportive a disposizione, oltre alla presenza della certificazione 5ATM. Puoi utilizzarlo fino a 50 metri di profondità, senza alcun problema.

Per finire, è un validissimo assistente per la salute. Su tutte, sono degne di nota tre funzionalità: controlla il battito cardiaco, la quantità di ossigeno presente nel sangue (come un saturimetro) e anche la qualità del riposo notturno.

Insomma, un wearable che più completo non potrebbe essere. Il momento di fare un ottimo affare su eBay è adesso. Non perdere l'occasione di portare a casa Honor Band 5 a 20€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma attenzione: pochi pezzi ancora disponibili a questo prezzo.