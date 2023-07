Honor 90: ultime ore per sfruttare il coupon regalo da 100 euro

La promo di lancio per l’acquisto di Honor 90 scadrà alla mezzanotte di oggi, lunedì 31 luglio. Queste sono quindi le ultime ore a tua disposizione per regalarti il nuovo re dei medio gamma a soli 399,90 euro, grazie allo sconto di 50 euro dello store ufficiale unito al coupon regalo AHONOR90V.

Per usufruire del coupon non devi far altro che collegarti alla pagina della promozione e cliccare su Clicca qui per ottenere il tuo codice sconto. Lo sconto sarà visibile una volta aggiunto il telefono in carrello. Ti ricordiamo che il prezzo finale di 399,90 euro si riferisce al modello 8+256GB.

Honor 90 in offerta a 399,90 fino alla mezzanotte di oggi

Honor 90 è un medio gamma veloce, molto piacevole da tenere in mano, con un comparto camere all’altezza dei top di gamma e un’autonomia da re.

D’altronde fin dal display AMOLED da 6,7 pollici il nuovo Honor riesce a stupire, con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nits.

Se il display viene promosso a pieni voti, lo stesso si può dire per il processore. Qui troviamo lo Snapdragon 7 Gen 1, uno dei migliori processori montati su un medio gamma nel 2023.

Anche foto e video sono superiori alla media per questa fascia di prezzo. Merito di una camera principale da 200 MP, con apertura focale f/1.9 e sensore ISOCELL HP3.

Infine una menzione speciale per l’autonomia. Grazie a una capacità pari a 5.000 mAh, la durata della batteria raggiunge i due giorni anche in giornate particolarmente intense.

Approfitta dell’ultimo giorno di promozione Honor per acquistare il nuovo re dei medi di gamma sul mercato a soli 399,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.