HONOR 90 Lite è il mid-range da comprare su Amazon oggi: costa solo 229€

HONOR 90 Lite è arrivato da poco sul mercato ma è già uno dei principali candidati al titolo di miglior mid-range sul mercato. Con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di HONOR con un prezzo scontato di 229 euro. Si tratta di un taglio netto rispetto al listino di 299 euro. La versione in offerta è dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di storage ed è disponibile nelle colorazioni Cyan Lake e Midnight Black. Per completare l’acquisto dello smartphone è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un periodo di tempo limitato.

HONOR 90 Lite è in offerta su Amazon: bastano 229 euro

La scheda tecnica di HONOR 90 Lite, in rapporto alla fascia di prezzo, è davvero completa. Tra le specifiche troviamo:

il SoC MediaTek Dimensity 6020

8 GB di memoria RAM

256 GB di storage

una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 35 W

una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 Megapixel

un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz

il sistema operativo Android 13 con MagicUI

Considerando il prezzo a cui viene proposto in questo momento, HONOR 90 Lite può essere definito come un vero best buy, con un rapporto qualità/prezzo al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 90 Lite al prezzo scontato di 229 euro. L’offerta riguarda le colorazioni Cyan Lake e Midnight Black. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

