Honor 90: ecco come ottenere 150 euro di sconto in carrello

La fotocamera che vedi nell’immagine di copertina è quella di Honor 90, il nuovo medio gamma di Honor che si candida a diventare il telefono più interessante nella sua fascia di prezzo. Per la fotocamera superiore alla media, per la ricarica fulminea e per l’ottimo display. Ma non solo.

Ancora per qualche giorno sul sito ufficiale di Honor puoi acquistarlo a 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 549,90 euro. Tutto quello quello che devi fare è collegarti alla pagina di vendita di Honor 90 tramite questo link e usare il codice AHONOR90V una volta aggiunto al carrello.

Honor 90 in versione 8+258GB in offerta a 399,90 euro sul sito ufficiale

Dopo aver cliccato sul link qui sopra, verrai reindirizzato direttamente sulla pagina di acquisto di Honor 90 dello store ufficiale. Qui otterrai in automatico uno sconto di 50 euro, che abbasserà il prezzo a 499,90 euro.

Fai clic quindi sul pulsante Procedi all’acquisto, così da andare alla pagina del carrello. Nella nuova pagina che si apre visualizza la sezione Riepilogo, situata in alto a destra. Ora clicca sulla scheda Coupon (usa un coupon) e incolla il codice AHONOR90V nello spazio Inserisci un codice coupon, dopodiché fai clic su Applica.

In automatico il prezzo passerà da 499,90 euro a 399,90 euro, grazie al codice sconto del valore di 100 euro. L’offerta resterà valida fino al termine del mese, ti invitiamo a cogliere al volo la promo così da risparmiare 150 euro prima che la disponibilità del telefono termini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.