Honor 90 avrà una SUPER fotocamera da 200 Megapixel

La nuova serie di smartphone di fascia media dell’ex sub brand di Huawei sta per arrivare. Presto faremo la conoscenza della line-up Honor 90. Scopriamo oggi che il modello principale della gamma avrà una fotocamera da ben 200 Megapixel, uno schermo “Eye-friendly” ricco di tecnologia e una grande batteria da 5000 mAh.

Come detto, la società cinese è pronta a rivelare al mondo la nuova linea di telefoni di fascia media. Il debutto della gamma è previsto per il 29 maggio in Cina. È già emerso un tesser che rivela il design di quelli che saranno i prodotti di punta: Honor 90 e 90 Pro. Non è chiaro se entrambi disporranno di una lente da 200 Megapixel o se sarà un’esclusiva dell’iterazione Pro. La batteria sarà di grandi dimensioni su ambo i device, tuttavia.

Honor 90: cosa sappiamo ad oggi?

La compagnia cinese ha appena annunciato su Weibo l’arrivo dei nuovi smartphone di fascia media; ha anche confermato che saranno dotati di un sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 Megapixel, lo stesso obiettivo che abbiamo visto sull’Honor 80 Pro, ma non limitato a 160 Megapixel. L’azienda intende sfruttare al massimo la tecnologia di cui dispone.

Dal poster allegato in questo articolo potete vedere voi stessi il design dei nuovi smartphone di Honor. I telefoni avranno uno schermo con tecnologie avanzate volte a proteggere gli occhi con “oscuramento a rischio zero”. Non di meno, disporranno di una batteria generosa da 5000 mAh. Sul fronte delle specifiche ci aspettiamo un comparto hardware molto simile a quello di Honor 80 Pro; chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, schermo con pillola che contiene le due fotocamere frontali, pannello avente risoluzione 1,5K e molto altro ancora. Non sappiamo quando i due midrange premium arriveranno in Europa; vi terremo aggiornati.

Intanto, se volete comprare l’attuale modello della compagnia, vi consigliamo Honor 70 in super sconto su Amazon a soli 369,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.