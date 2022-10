Honor 80 e 80 Pro: le specifiche sono trapelate

In queste ore sono trapelate le specifiche chiave dei futuri Honor 80 e Honor 80 Pro, due flagship prossimi al lancio. Cosa sappiamo di questi due smartphone premium? Facciamo il punto in questo articolo completo.

Honor 80 e 80 Pro: cosa sappiamo?

Torniamo indietro nel tempo di una settimana: pochissimi giorni fa il tipster Digital Chat Station aveva condiviso sul web le caratteristiche del terzo device della serie, Honor 80 Pro+. Adesso invece, ha riferito nuovi dettagli in merito all’Honor 80 e all’Honor 80 Pro. Questi saranno gli eredi degli attuali Honor 70 e 70 Pro, ma per il momento arriveranno in Cina. Solo in seconda battuta approderanno sul mercato internazionale. Stando agli ultimi leak poi, questi terminali sono dietro l’angolo.

Stando a quanto riporta l’insider, scopriamo che il modello base disporrà del processore Dimensity 1080 di MediaTek; arriverà con una main camera da 64 Megapixel e godrà del supporto per la fast charge via cavo da 66W. Il modello Pro invece, avrà lo Snapdragon 778G, un chip che abbiamo già conosciuto in tanti midrange, ma godrà di una fotocamera da 108 Megapixel. Il Pro+ infine, sarà davvero un flagship killer con Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e fotocamera da 200 Megapixel con ricarica rapida da 100W. Il display di quest’ultimo dvorebbe essere AMOLED flessibile e curvo, con risoluzione di 1,5K e refresh rate di 120 Hz. Non di meno, tutti e tre i gadget avranno RAM da 12 GB, 256 GB di memoria interna.

Se volete acquistare Honor 70 5G, arrivato da noi pochissime settimane or sono, sappiate che lo trovate in sconto a 465,90€ nella versione da 8+128 GB, con un pannello curvo da 6,67 pollici con 120 Hz, ricarica da 66W, batteria da 4500 mAh e molto altro ancora. È un ottimo prezzo per un mediogamma unico nel suo genere, con fotocamere di punta ricche di software all’avanguardia e con un design unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.