HONOR 70: nuovo MINIMO STORICO su Amazon con QUEST'OFFERTA (-90€)

Tra i tanti mid-range attualmente disponibili sul mercato, una delle proposte più interessanti è rappresentata da HONOR 70. Lo smartphone è attualmente protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del mid-range di HONOR con uno sconto di 90 euro.

Grazie all’offerta in corso, infatti, HONOR 70 è disponibile con un prezzo scontato di 369 euro invece che 459 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico su Amazon per lo smartphone, acquistabile a prezzo ridotto in due diverse colorazioni (nero e verde).

HONOR 70 è dotato del potente e efficiente SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ oltre che di un bel display OLED da 6,67 pollici e di un comparto fotografico di fascia superiore. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

HONOR 70: ora al nuovo prezzo minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di HONOR 70 rende lo smartphone una delle migliori opzioni della fascia media. Il mid-range di HONOR, infatti, può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage e da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è spazio per una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Da notare anche un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC oltre al supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HONOR 70 al prezzo scontato di 369 euro invece di 459 euro. Lo sconto è di 90 euro e porta lo smartphone al nuovo minimo storico su Amazon. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.