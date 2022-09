HONOR 70 è ufficiale: tanta sostanza a partire da 549€

Si è da poco conclusa la conferenza HONOR ad IFA 2022, durante la quale il brand ha presentato il suo ultimo smartphone di fascia media, vale a dire HONOR 70. Disponibile in 2 configurazioni di memoria e con prezzi a partire da 549€, lo smartphone si pone l’obbiettivo di diventare leader indiscusso del mercato su questa fascia di prezzo.

Dopo il distacco dalla casa madre HUAWEI e il conseguente reintegro dei servizi Google, HONOR si è subito rimboccata le maniche per lanciare sul mercato prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Dopo l’apprezzato – ancora oggi valido – HONOR 50, la società cinese non perde tempo e aggiunge al proprio listino il nuovissimo HONOR 70.

Design coerente e SoC Snapdragon 778G

Dal punto di vista estetico, questo HONOR 70 non rappresenta un punto di svolta per la serie, bensì si allinea alle forme già promosse sui precedenti modelli. Il pannello frontale è dominato dal display, che risulta quasi privo di cornici su tutti e 4 i lati e interrotto soltanto dalla fotocamera selfie al centro.

La scocca posteriore è in vetro ed è dominata dal doppio modulo fotografico circolare, orientati sull’asse verticale e in grado di ospitare 3 ottiche e un potente flash-LED.

Lo schermo è un OLED in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 120Hz e supporto HDR10+, per garantire la massima fluidità e le massime prestazioni in gaming.

Si rinnova il comparto tecnico, con un potente SoC Snapdragon 778G a muovere il tutto. Il chip di Qualcomm promette consumi energetici eccellenti, al netto di prestazioni leggermente inferiori rispetto ai processori top di gamma. L’esperienza d’uso si prospetta comunque di alto livello, grazie anche alle tecnologie GPU Turbo X e OS Turbo X, in grado di offrire maggiori performance in attività multimediali complesse, come la registrazione e l’editing di video ad altissima risoluzione.

Il comparto foto/video è il principale focus di questo nuovo HONOR 70, che punta a diventare un vero e proprio must have per i vlogger, offrendo la massima efficienza energetica e una fantastica qualità di cattura delle immagini. C’è una modalità dedicata ai vlog, chiamata Solo Cut Mode, che consiste nel riprendere una persona specifica in un video di gruppo, realizzando un secondo video con inquadratura stretta, contemporaneamente al campo largo. Il software traccia e segue i movimenti del soggetto, tenendolo al centro dell’inquadratura.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 54MP Sony IMX800 da 1/1,49″, affiancato da un’ottica ultra-grandangolare e da una fotocamera Macro da 50MP. Manca un sensore con zoom ottico, una mancanza che possiamo definire lecita in relazione alla fascia di prezzo di riferimento.

Il software si aggiorna e arriva la Magic UI 6.1 basata su Android 12, ma presto dovrebbe arrivare l’aggiornamento ufficiale dell’interfaccia alla tredicesima versione del sistema operativo di Google. La Magic UI 7 promette di portare con sé tantissime novità interessanti, sia grafiche che funzionali.

La batteria è da 4.800 mAh, più capiente rispetto al precedente modello e la ricarica rapida raggiunge i 66W, in grado di ricaricare completamente lo smartphone in appena 45 minuti.

Disponibilità e Prezzi

HONOR 70 è già disponibile in preordine sul sito ufficiale hihonor.com e su Amazon, in 2 configurazioni di memoria e 3 differenti colorazioni: Midnight Black, Crystal Silver e Emerald Green.

Il prezzo di partenza è 549€ per la variante con 128GB di memoria, ma sul sito ufficiale sono disponibili diverse offerte in bundle con le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro.

