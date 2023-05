Honor 70: bello, potente e in sconto su Amazon

Se stai cercando un nuovo smartphone con prestazioni straordinarie e una fotocamera eccezionale, allora non cercare oltre: l’Honor 70 è ciò che fa per te! E con uno sconto del 20% su Amazon, è l’occasione perfetta per portare a casa questo gioiello tecnologico ad un prezzo vantaggioso di soli 359,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, ciò è possibile se scegli come metodo di pagamento il servizio di finanziamento Cofidis, in fase di check-out.

Honor 70: sono rimaste poche scorte a disposizione

Una delle caratteristiche più impressionanti dell’Honor 70 è la sua fotocamera principale super sensibile. Dotato del sensore di immagine IMX800, questo smartphone è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate grazie alla sua apertura f/1.9 e alla messa a fuoco full pixel. Inoltre, la fotocamera principale da 50 MP offre la flessibilità di scattare sia foto macro che ultragrandangolari, consentendoti di esplorare diverse prospettive fotografiche con facilità.

Ma non è tutto! Lo schermo curvo OLED da 120 Hz dell’Honor 70 è uno spettacolo per gli occhi. Con una doppia curvatura elegante e una risoluzione da 6,67 pollici e 1,07 miliardi di colori, ti immergerai in un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura uno scorrimento fluido e animazioni vivaci, regalandoti un’interazione impeccabile con il dispositivo.

Quando si tratta di autonomia, l’Honor 70 si distingue grazie alla sua carica rapida da 66 W. Con una batteria da 4800 mAh, puoi ricaricare il tuo smartphone al 60% in soli 20 minuti. Addio alle lunghe attese per la ricarica e benvenuta efficienza! Le prestazioni di questo dispositivo sono alimentate dal potente chip Qualcomm Snapdragon 778G Plus, che offre un miglioramento del 4% nella CPU a core singolo e del 7% nella GPU rispetto alla versione 778G. Inoltre, grazie alla tecnologia esclusiva OS Turbo X di Honor, puoi goderti un’esperienza fluida e reattiva su tutto il sistema operativo.

Un’altra caratteristica che rende l’Honor 70 irresistibile è l’inclusione dei Google Mobile Services. Con MagicUI 6.1 basato su Android 12, avrai accesso a tutte le tue app preferite di Google e al Play Store. Non dovrai preoccuparti di dover rinunciare alle tue app e servizi preferiti quando passi a questo smartphone.

In conclusione, l’Honor 70 è uno smartphone che non delude, anzi impressiona. Approfitta subito di questo sconto del 22% su Amazon e acquistalo ad un prezzo vantaggioso di soli 359,00 euro. Non perdere ulteriore tempo, le ultime scorte a disposizione stanno andando a ruba.

