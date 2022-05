HONOR 50, lo smartphone ECCELLENTE crolla di prezzo (-33% su Amazon)

Ci sono volte in cui le offerte di Amazon sono così buone e vantaggiose da sembrare impossibili, come quella di oggi per l’ottimo e apprezzato HONOR 50 a un prezzo quasi impossibile da lasciarsi scappare.

Infatti, grazie allo sconto del 33%, il device del colosso cinese precipita ad appena 399€ e rappresenta un’occasione più unica che rara per ricevere a casa in appena 1 giorno un device che ti conquisterà sin dal primo sguardo.

HONOR 50 crolla su Amazon con il 33% di sconto: se non ora, quando?

HONOR 50 ha dalla sua un design dal forte sapore premium che lo avvicina più ai device di fascia alta che a quelli proposti al suo stesso prezzo: l’incredibile pannello OLED da 6.57” ad altissima risoluzione è abbracciato da cornici quasi impercettibili, ottimizzate al punto tale da darti l’impressione di stringere tra le mani un device a tutto schermo.

Sotto la scocca il processore Qualcomm octa core di ultima generazione ti assicura rapidità e un’elevata esperienza di utilizzo in qualsiasi momento, mentre la RAM da 8 GB e lo spazio da 256 GB ti offrono la possibilità di installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza preoccuparti di nulla. La fotocamera posteriore quadrupla è costituita da un potente sensore principale da 108 MP che ti garantisce scatti di alto livello e video ad altissima risoluzione e con qualità cinematografica, mentre la batteria da 4300 mAh dispone del supporto alla ricarica rapida che ti offre tante ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di ricarica.

Prendi al volo questa incredibile occasione e acquista subito l’ottimo smartphone HONOR in offerta su Amazon con il 33% di sconto. Appena acceso ti renderai conto di avere tra le mani un incredibile concentrato di tecnologia e design che hai avuto modo di acquistare al prezzo di un comune device di fascia media.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.