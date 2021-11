Honor 50 Lite a breve disponibile in preordine anche in Italia

Honor 50 Lite è un dispositivo di fascia media che, tra non molto, sarà disponibile in preordine anche per il mercato italiano. Saltano all'occhio sicuramente una scheda tecnica di tutto rispetto, in cui figura anche la ricarica rapida a 66W ed un conveniente prezzo di lancio.

Honor 50 Lite: caratteristiche principali

Nella zona frontale trova spazio il display IPS LCD con diagonale da 6,67 pollici e risoluzione pari a 1080×2376 pixel, con un rapporto schermo-corpo del 94%. Per quanto riguarda il modulo fotografico sul retro abbiamo un sensore principale da 64MP, uno grandangolare da 8MP e due lenti da 2MP per macro e profondità. Risponde all'appello il doppio Flash LED. Non manca poi una fotocamera frontale con risoluzione di 16MP.

Cuore pulsante dell'Honor 50 Lite è il processore octa-core Snapdragon 662, al cui supporto agiscono 128GB di storage d'archiviazione (con possibilità di abbinare una microSD) e 6GB di memoria RAM. Terminiamo con un modulo della batteria da 4.300 mAh: supportata la ricarica rapida a 66W, grazie a cui sarà possibile ottenere il 40% di autonomia in più in soli 10 minuti e la carica completa in un tempo di 39 minuti.

Honor 50 Lite potrà essere acquistato in preordine su hihonor dal 26 novembre al 3 dicembre 2021 con un prezzo di 299,90 euro ed Honor Band 6 in regalo: i primi 30 clienti avranno invece la possibilità di pagare un totale di appena 249,90 euro.