Honor 400 Lite: nuovissimo, potente e già in offerta ad un prezzo super

L'Honor 400 Lite è una proposta nel mercato dei midrange Android freschissima: è appena arrivato in Italia

Il dispositivo presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2412 pixel), una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 3.500 nit, offrendo immagini nitide e colori vivaci anche sotto luce diretta. Il pannello integra un sensore di impronte digitali per uno sblocco rapido e sicuro.​

Sotto la scocca, il 400 Lite è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, supportato da 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Questa configurazione assicura prestazioni fluide sia nell’uso quotidiano che durante sessioni di gaming o multitasking. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.75, affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 5 MP. Per i selfie, è presente una fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.5, accompagnata da un piccolo flash LED per migliorare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5.230 mAh che supporta la ricarica rapida da 35W, garantendo un’autonomia prolungata e tempi di ricarica ridotti. Tra le altre caratteristiche, spiccano la certificazione IP65 per resistenza a polvere e schizzi d’acqua, il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.3, NFC e porta USB-C 2.0. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0, offrendo un’esperienza utente personalizzabile e ricca di funzionalità.

In altre parole, se cerchi uno smartphone in grado di fare tutto (e farlo molto bene), senza per questo dover superare la soglia critica dei 300€, questo è proprio il mediogamma Android