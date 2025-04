HONOR 200 Lite 5G in offerta a 177€: la scelta giusta nella fascia bassa

Per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma di qualità, in questo momento, la scelta giusta non può che essere HONOR 200 Lite 5G. Lo smartphone di HONOR, infatti, è in offerta su eBay ed è ora disponibile al prezzo scontato di 177 euro, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna e Garanzia Italia. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Lite 5G: un best buy nella fascia bassa

La scheda tecnica di HONOR 200 Lite 5G può contare su di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 6080 che viene affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 MegapixelLo smartphone è equilibrato e completo, garantendo agli utenti buone prestazioni con una spesa davvero contenuta per gli standard attuali del mercato smartphone.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare HONOR 200 Lite 5G al prezzo scontato di 177 euro. Lo smartphone diventa uno dei protagonisti assoluti della fascia bassa del mercato, grazie a un ottimo comparto tecnico e a un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. L’acquisto può avvenire pagando in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, e ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.