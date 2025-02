HONOR 200 in offerta a 281€: è il nuovo minimo storico

Tra i migliori smartphone di fascia media da prendere a meno di 300 euro oggi è possibile puntare sull’ottimo HONOR 200. Lo smartphone è ora in offerta su eBay ed è acquistabile al prezzo scontato di 281 euro, con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna e con 24 mesi di garanzia. La versione in offerta è quella da 8 GB di RAM e 256 GB di storage che ora viene proposta al nuovo minimo storico. La promo è disponibile qui di sotto.

HONOR 200: la scelta giusta nella fascia media?

La scheda tecnica di HONOR 200 comprende un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Ci sono anche 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria al silicio carbonio da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Il comparto fotografico include, invece, tre fotocamere posteriori, con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 50 Megapixel. Da segnalare il supporto Dual SIM, anche con eSIM, un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare HONOR 200 al prezzo scontato di 281 euro, con anche l’opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Ci sono 24 mesi di garanzia. La promozione in corso abbatte il prezzo del mid-range, ora disponibile al minimo storico. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto.