HONOR 200 in offerta a 254€: un affare imperdibile tra i mid-range

HONOR 200 è protagonista di una nuova offerta su eBay dove, grazie al codice sconto BRAND25, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare il mid-range con un prezzo scontato di 254 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

HONOR 200: un affare nella fascia media

Con HONOR 200 è possibile mettere le mani su di un ottimo mid-range, completo e in grado di garantire prestazioni eccellenti. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, in grado di abbinare potenza ed efficienza. Il chip viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.200 mAh, con anche il supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Il punto di forza di HONOR 200 è il comparto fotografico: con una tripla fotocamera dotata di un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel oltre che una fotocamera anteriore da 50 Megapixel, lo smartphone, anche grazie sfruttando un software curato, può garantire prestazioni ottimali.

Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto BRAND25 è ora possibile acquistare HONOR 200 al prezzo scontato di 254 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito.