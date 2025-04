HONOR 200: calo di prezzo per la versione 12/512 GB, ora è un best buy

Chi è alla ricerca di un nuovo mid-range può puntare oggi sull’ottimo HONOR 200. Lo smartphone, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 309 euro, scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Questo modello è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, e ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: un vero best buy nella fascia media

La scheda tecnica di HONOR 200 si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un chip di qualità che può garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono, inoltre, 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Lo smartphone ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Anche la fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone è Dual SIM e supporta anche le eSIM. C’è sazio anche per un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta eBay c’è la possibilità di puntare su HONOR 200, ora disponibile al prezzo scontato di 309 euro. Il mid-range è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate mensili, scegliendo PayPal oppure Klarna. Lo smartphone di HONOR ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.