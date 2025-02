HONOR 200: a questo prezzo su Amazon è il best buy della fascia media (12/512 GB)

HONOR 200 è, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un mid-range di qualità. Con la nuova offerta Amazon, grazie a un coupon di 20 euro da applicare in pagina prima di aggiungere lo smartphone al carrello, è ora possibile acquistare il mid-range con un prezzo scontato di 349 euro. L’offerta riguarda la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, proposta in tre diverse colorazioni (nero, verde e bianco).

HONOR 200: è il mid-range da prendere su Amazon

La scheda tecnica di HONOR 200 conferma le potenzialità dello smartphone: si tratta di un best buy assoluto nella fascia media, in grado di garantire ottime prestazioni e un comparto fotografico al top.

Tra le specifiche tecniche troviamo:

un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+

con risoluzione Full HD+ il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

12 GB di RAM e 512 GB di storage

una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W

con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e fotocamera anteriore da 50 Megapixel

sistema operativo Android 15

Si tratta, quindi, di uno smartphone equilibrato e completo, ideale per chi cerca il miglior mid-range da prendere oggi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 12/512 GB con un prezzo scontato di 349 euro, sfruttando un coupon da 20 euro presente in pagina. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido per tre diverse colorazioni.