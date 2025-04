HONOR 200 (12/512 GB) scende sotto i 300€: ora è un best buy assoluto

HONOR 200 è protagonista di una nuova offerta eBay: grazie al codice sconto TECHAPR25, da aggiungere prima di completare il pagamento, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 294 euro, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: un affare nella fascia media

Con HONOR 200 è possibile mettere le mani su di un ottimo mid-range, completo sotto tutti i punti di vista. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Ci sono, nella versione in offerta, anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Il comparto fotografico include tre sensori posteriori con anche un teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHAPR25 è ora possibile acquistare HONOR 200 12/512 GB al prezzo scontato di 294 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con possibilità di pagare con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Si tratta di un’occasione unica per mettere le mani su di uno smartphone di qualità a un prezzo molto conveniente.