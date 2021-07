Honor 20 Lite è in promozione su Amazon a soli 215,10€. Se sei in cerca di uno smartphone per utilizzo quotidiano, questa è la tua occasione: risparmi circa 90€ sul prezzo di listino e ti porti a casa un ottimo dispositivo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Le specifiche tecniche di Honor 20 Lite

Honor 20 Lite è il perfetto smartphone se vuoi un dispositivo per tutti i giorni e non hai grosse richieste. A un prezzo basso, acquisti un device di tutto rispetto che avrà vita lunga. In più in colorazione nera acquista una marcia in più dal lato estetico.

Display ampio e colori mozzafiato? Sono presenti entrambi: il pannello è da 6,21 pollici e la risoluzione attestata è una magnifica Full HD + per offrirti il massimo della visione sia in termini di contenuti video che immagini.

Se poi sei amante della fotografia non ti scarificare perché sul pannello posteriore è montata una tripla fotocamera con sensore principale da 28 megapixel. Scatti foto in varie modalità con un risultato pazzesco. Degna di nota anche la fotocamera selfie con una lente da 32 megapixel per autoscatti a regola d'arte.

Il processore insieme ai 4G di RAM ti consente di fare tutto ciò che vuoi mentre la memoria è da 128 GB ma se hai esigenza la espandi mediante una semplice MicroSD.

Anche la batteria merita una citazione visto che ti fa stare fuori casa una giornata intera senza doverti preoccupare di altro.

Ancora dubbi? Acquista subito Honor 20 Lite su Amazon a solo 215,10€ in colorazione Black. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per i clienti standard. Se poi hai l'esigenza di pagarlo a rate nessun problema: in fase di pagamento scegli Confidis e il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone