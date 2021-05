Honor 10 è in promozione su Amazon a soli 366,98€. Il ribasso del 8% corrisponde a uno sconto effettivo di 32,92€ che rende l'acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartphone semplice ma effettivo: Honor 10

Con un design lineare, Honor 10 è uno smartphone uscito nel 2018 ma che ancora oggi può dare molto ai suoi utilizzatori. Adorato soprattutto da chi ama il tasto fisico per tornare alla home, questo device è elegante nella sua colorazione nera.

Grazie al suo display da 5,8 pollici rende la visione dei contenuti ampia e nitida. La risoluzione del pannello è infatti una Full HD+ che rende lo streaming un piacere per gli occhi. I bordi sottili, poi, rendono l'esperienza complessiva più godibile.

Il processore montato è un Kirin 970 Octa Core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazioni per prestazioni in linea con il suo prezzo. La memoria, purtroppo, non è espandibile.

Trattandosi di un dispositivo di fascia media, l'apparato fotografico spicca. Sono presenti due fotocamere posteriori dotate d'Intelligenza Artificiale. Il primo obiettivo ha una risoluzione di 24 megapixel mentre il secondo da 16 megapixel. Ammontano a 24, invece, i megapixel della fotocamera frontale.

La batteria è un'altra caratteristica degna di nota visto che ha un valore tipico di 3400mAh e che consente di arrivare a fine giornata senza problemi. La ricarica, poi, avviene in modalità rapida: sono sufficienti 25 minuti per riacquistare il 50% della batteria.

Honor 10 è acquistabile su Amazon a soli 366,98€ in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard. Il prodotto è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis per poterlo pagare a rate senza finanziamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone