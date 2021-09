Hona userà Android Automotive nelle sue auto dal 2022

Honda utilizzerà Android Automotive di Google nelle sue auto a partire dal prossimo anno; ecco quanto si evince da un recente report trapelato online.

Honda e Google: binomio vincente

Per la prima volta in assoluto, sappiamo che le auto di Honda saranno dotate del software Android Automotive di Google. Quindi, sembra che BigG sia riuscita a coinvolgere un altro importante costruttore di macchine per il suo nuovo sistema operativo per auto.

Ora, Honda inizierà a lanciare auto che arriveranno con il sistema operativo Android Automotive integrato del colosso di Mountain View; questo includerà anche l'assistente vocale dell'azienda. Altre caratteristiche degne di nota includono Google Maps tra gli altri sistemi basati su infotainment e altre app Android approvate dal settore automobilistico.

I primi veicoli della casa automobilistica giapponese dotati di Android Automotive verranno lanciati il ​​prossimo anno. Tuttavia, la società deve ancora rivelare quali modelli presenteranno per primi questo sistema.

Un portavoce dell'azienda ha dichiarato:

Collaboreremo con Google per integrare meglio Google nei servizi per i veicoli nei nostri veicoli, inclusa la possibilità di utilizzare più facilmente funzionalità come Google Assistant, funzionalità di Google Maps e altre app di bordo offerte tramite Google Play.

Tente presente che Android Automotive è diverso da Android Auto. Quest'ultimo è un sistema che viene proiettato da uno smartphone associato e non un sistema di infotainment stand-alone come il primo.

Al momento, sono disponibili solo poche auto al mondo con questo sistema proprietario. Stiamo parlando della Polestar 2 e della Volvo XC40 Recharge.

Tuttavia, l'OEM americano ha stretto accordi con altri importanti player dell'industria automobilistica come Ford, General Motors e altri; in futuro, milioni di veicoli arriveranno con questo sistema come software.