HomePod Mini arriverà oggi? (RUMOR)

Durante il keynote della WWDC21, Apple aveva dichiarato che HomePod Mini sarebbe arrivato in Austria, Italia e Nuova Zelanda “più tardi quest'anno“. Ora, sembra che il prodotto verrà lanciato in Italia questo martedì, ovvero oggi.

Secondo il blog di iSpazio, citando una fonte attendibile, si scopre che l'HomePod Mini sarà disponibile nel Paese europeo a partire da oggi, martedì 23 novembre. Poiché Siri sull'HomePod parla già italiano, è solo questione di tempo prima che l'azienda annunci la disponibilità dello smart speaker da noi.

Oltre ai colori bianco e nero, gli utenti potranno anche scegliere tra un HomePod mini arancione, giallo e blu. Questi nuovi colori sono stati recentemente annunciati da Apple durante l'evento “Unleashed” di ottobre. L'altoparlante smart è stato presentato dalla società nel 2020, dopo il rilascio del controverso HomePod di grandi dimensioni. Bob Borchers, vicepresidente di Worldwide Product Marketing di Apple, ha riferito:

HomePod mini ha tutto ciò che i clienti desiderano in un altoparlante intelligente: un suono straordinario per ascoltare la musica, un assistente intelligente di livello mondiale che offre un'esperienza personale a ogni membro della famiglia e, come ogni prodotto Apple, è progettato con privacy e sicurezza in mente”, ha affermato Bob Borchers, vicepresidente di Worldwide Product Marketing di Apple.

HomePod mini è l'altoparlante intelligente definitivo per chiunque abbia un dispositivo Apple. Funziona senza problemi con iPhone per trasferire musica, rispondere alle chiamate o fornire suggerimenti di ascolto personalizzati, eleva l'audio da Apple TV, riproduce musica da un Mac e molto altro ancora. C'è molta innovazione Apple racchiusa in un altoparlante così piccolo, il tutto a un prezzo accessibile.