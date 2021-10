HomePod Mini: arriverà la prossima settimana, pare

Apple ha recentemente svelato nuovi colori per il suo HomePod Mini, durante l'evento Unleashed che ha visto anche il colosso di Cupertino annunciare gli AirPods 3 e i nuovi MacBook Pro con i chip M1 Pro e M1 Max.

HomePod Mini: quando sarà disponibile da noi?

Al momento del debutto, HomePod Mini era disponibile in Space Grey e White, ma con questo nuovo annuncio l'altoparlante sarà anche disponibile in Orange, Blue e Yellow. Lo speaker sarà venduto per 99€.

Ora, secondo AppleTrack, sembra che questi nuovi mini smart speaker saranno disponibili a partire dalla prossima settimana, con la pubblicazione che afferma che la mela inizierà a prendere ordini per gli stessi lunedì.

Questa notizia avviene dopo che Apple ha affermato che i nuovi mini HomePod sarebbero stati disponibili a partire da novembre, quindi lunedì 1 novembre, sembra essere una data molto probabile.

Si ipotizza che gli utenti potrebbero essere in grado di effettuare ordini a partire da lunedì prossimo, ma dobbiamo aspettare e vedere.

Nelle news correlate, insieme all'HomePod mini, il colosso di Cupertino ha annunciato gli AirPods di terza generazione. Questi hanno ricevuto numerosi miglioramenti, dal design al chipset alla durata della batteria. Costano 199€ da noi e sono disponibili da martedì scorso.

La principale differenza rispetto all'iterazione Pro riguarda la cancellazione del rumore attiva, assente in questo nuovo prodotto. Tuttavia, i nuovi arrivati supportano Dolby Atmos (per Apple Music) e hanno lo Spatial Audio, che permette il tracciamento dinamico della testa sugli AirPods.

C'è un nuovo driver personalizzato per AirPods 3rd gen, capace di offrire un suono migliore. L'azienda afferma anche che gli auricolari TWS saranno dotati di Adaptive EQ, una funzione che renderà l'ascolto della musica una vera gioia.