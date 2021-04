Sei alla ricerca di un paio di auricolari true wireless? Quelli prodotti da HolyHigh sono in offerta su Amazon a soli 16,99€. Il prezzo di listino di circa 40€ viene ribassato da un codice sconto esclusivo del 50%. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

HolyHigh: gli auricolari true wireless super economici

Il formato In Ear e il design semplice ed elegante attribuisce alle HolyHigh le sembianze di un prodotto costoso e di punta come quello di casa Cupertino. Grazie alla loro colorazione bianca acquistano un tocco in più che non le fa passare inosservate.

Dotate di tecnologia avanzata e di un altoparlante personalizzato, queste wearable restituiscono una riproduzione dei contenuti accurata, senza distorsioni e di ottima qualità. I bassi suonano potenti mentre i toni alti chiari per una resa finale equilibrata.

Funzionanti sia in modalità mono che stereo, gli auricolari possono essere utilizzati sia in coppia che in singolo senza mai rinunciare a qualità e prestazioni elevate. Il controllo touch, inoltre, consente all’utilizzatore di gestire la riproduzione musicale con dei semplici tap su di essi.

Degna di nota è la batteria che considerata nel suo insieme (cuffie e case di ricarica) assicura un’autonomia complessiva di circa 30 ore. Le cuffie, in solitaria, garantiscono un utilizzo di circa 6,5 ore.

Sono resistenti all’acqua grazie alla loro certificazione IPX5 che le rende ottime anche per un utilizzo durante gli allenamenti più intensi.

Queste wearable, infine, sono compatibili com i maggiori sistemi OS in circolazione.

Puoi acquistare gli auricolari true wireless HolyHigh su Amazon a soli 16,99€. Per ottenere questo prezzo aggiungi il prodotto al carrello e in fase di checkout inserisci il codice sconto 42POOP4E. Le spedizioni avvengono nel giro di 48 ore se si possiede un abbonamento Prime.

