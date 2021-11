Hollywood a casa vostra? Sì, con iPhone 13!

Apple ha appena condiviso il nuovo video “Esperimenti quotidiani” con “iPhone 13: Hollywood a casa“. Nella clip, la compagnia parla delle potenzialità foto/videografiche dei nuovi melafonini.

iPhone 13 vi farà realizzare video TOP

L'OEM americano sta continuando a promuovere la sua popolare serie di video “Everyday Experiments” questo fine settimana. Nel nuovo video si parla delle funzionalità video della fotocamera degli ultimi iDevice della mela. L'ultima puntata di questa serie è intitolata “Hollywood at Home” e presenta diverse scene tra cui auto RC, cibo e animali domestici.

I filmati mostrati in questo video sono stati girati con iPhone 13 da registi professionisti, e Apple che afferma che tutte le clip sono state “commissionate da Apple“. L'obiettivo è mostrare che chiunque può “creare scatti belli e cinematografici proprio come i film usando oggetti di uso quotidiano con i nuovi iPhone.

La prima parte del video si concentra sulla “cattura di un inseguimento” utilizzando la fotocamera dei terminali e le auto telecomandate. Queste clip sono state quindi modificate con i filtri di progetto in iMovie. La seconda parte invece, mostra come “creare paesaggi magici con generi alimentari, figurine in miniatura e modalità cinematografica sui nuovi modelli“. Infine, il terzo capitolo mostra come “simulare film di mostri con scatole di cartone, cartoncino, animali domestici e animali e filtri in Foto su iPhone 13“.

Apple ha rilasciato una manciata di video “Esperimenti quotidiani” nel corso degli anni per mostrare le funzionalità video dei melafonini.

Apple ha rilasciato una manciata di video "Esperimenti quotidiani" nel corso degli anni per mostrare le funzionalità video dei melafonini.

