Hai presente cos'è e a cosa serve uno stabilizzatore d'immagine per smartphone e fotocamere? Bene, Hohem iSteady V2 è un mondo a parte, un livello superiore. La cosa più assurda è che la compagnia che ha realizzato questo gioiellino è stata in grado di garantire un equilibrio fra qualità e prezzo assurdo: dopo aver scoperto tutto quello che ti offre, stenterai a credere che puoi portarlo a casa a meno di 100€ da Aliexpress.

Hohem iSteady V2: non un semplice stabilizzatore

Hohem è una giovane realtà cinese, che si occupa di dispositivi di elettronica che permettono agli utenti di ottenere risultati impressionanti scattando foto o realizzando video semplicemente con smartphone ed action cam. In poco tempo, la compagnia è diventata leader nel settore di questi prodotti. Il motivo? Semplicissimo: grazie a questi dispositivi, di altissima tecnologia e dal prezzo democratico, chiunque può tirare fuori la propria creatività, realizzando filmati e scatti eccezionali.

Proprio dallo studio continuo di Hohem è nato iSteady V2, che mette insieme un ottimo hardware a un software super avanzato per offrirti un gimbal di livello superiore alla media. Ti basti pensare che, fra le tante caratteristiche, annovera anche un sensore che – letteralmente – segue il soggetto da riprendere, come se ci fosse la mano di un cameraman a tenere lo stabilizzatore.

Tutto questo è reso possibile dall'AI Vision Sensor, un sensore sistemato proprio sul gimbal, che è in grado di seguire un soggetto in movimento. In questo modo, le riprese non perdono mai di vista il protagonista, che – di contro – non deve occuparsi di monitorare le inquadrature.

Un vantaggio non da poco. Infatti, trattandosi di un sensore fisico (dotato anche di flash LED) e non di un software che si occupare di tracciare i movimenti, il risultato è incredibilmente più preciso. Non solo: lo stesso sensore lo puoi usare anche con delle gesture, che ti permetteranno di controllare a distanza gli scatti. Non importa se il tuo gioiellino e connesso in Bluetooth allo smartphone oppure no: l'AI Vision Sensor funzionerà a prescindere.

Oltre a tutto questo, Hohem iSteady V2 è anche un eccellente stabilizzatore d'immagine a 3 assi, che eliminerà il fastidioso tremolio (naturale, quando si mantiene lo smartphone con le mani durante le riprese), garantendo foto e video più nitidi e assolutamente non sfocati.

Il massimo controllo ce l'hai a portata di dito, grazie ai pulsanti rapidi e al joystick che renderanno semplicissimo l'utilizzo del device. A reagire immediatamente ai tuoi input ci penserà il potente chip integrato (AI Chip H2) all'interno di questo gioiellino.

Non dovrai nemmeno limitarti durante l'utilizzo del gimbal: Hohem ha anche pensato di introdurre un sistema di raffreddamento, che permetterà al dispositivo di dissipare il calore in modo super efficace e super silenzioso. Nemmeno lo smartphone dovrà temere: in caso di riprese che portano via molto tempo, puoi usare l'eccellente stabilizzatore come power bank per il tuo device.

Insomma, con Hohem iSteady V2 puoi dare libero sfogo alla fantasia, creando dei veri e propri capolavori con una semplicità estrema grazie anche all'applicazione dedicata, che ti mette a disposizione tantissime opzioni e modalità di ripresa.

Hohem iSteady V2: dove comprarlo in sconto

Il miglior posto in assoluto per avere in sconto questo eccellente stabilizzatore è al momento Aliexpress. Basterà collegarti all'inserzione ufficiale e – approfittando degli sconti del momento – porterai a casa questo gioiellino a 98€ circa con spedizioni assolutamente gratis.

Un prodotto di questo calibro, con le prestazioni di Hohem iSteady V2 normalmente costa il triplo: a questo prezzo, uno strumento così potente, è un vero e proprio affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone