Hohem iSteady V2: il gimbal top di gamma vincitore del Reddot Design Award 2022

Negli utlimi anni gli smartphone sono diventati uno strumento fondamentale per registrare filmati ad altissima risoluzione, catturando immagini dalla qualità molto vicina alle mirrorless di ultima generazione. Abbinare un buon gimbal allo smartphone consente di portare la qualità video ad un livello ancora più alto, con riprese ben stabilizzate e movimenti di camera incredibilmente fluidi e professionali.

Tra i brand più apprezzati del settore gimbal troviamo Hohem, produttore dell’ottimo iSteady V2, uno stabilizzatore pensato proprio per essere utilizzato con lo smartphone. Il nuovo modello iSteady è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 124$.

L’ottimo iSteady V2 è stato recentemente premiato con il reddot design award 2022, un prestigioso riconoscimento che certifica l’estetica ricercata dell’accessorio. In effetti, il design è uno dei punti di forza del nuovo modello Hohem, dotato di un pratico treppiedi in basso e in grado di ripiegarsi su sé stesso in maniera semplice e rapida. Una volta chiuso, il gimbal diventa estremamente compatto e perfetto da inserire in borsa o nella tasca della giacca, anche grazie ad un peso notevolmente ridotto rispetto alla concorrenza.

Disponibile in colorazione nera o bianca, Hohem iSteady V2 arriva in confezione con un cavo USB-C per la ricarica, un pratico laccetto per fissare il gimbal al polso e un comodo sacchetto per trasportare e proteggere il prodotto.

Hohem iSteady V2: AI Vision Sensor e Face Tracking

Oltre ai motori per la stabilizzazione elettronica delle immagini su 3 assi, la parte superiore ospita un sensore ottico e una serie di luci LED. La piccola ottica sfrutta l’intelligenza artificiale per tracciare i volti e regolare automaticamente l’inquadratura, una funzione perfetta per realizzare video in autonomia su YouTube, Instagram, TikTok, con movimenti di camera ed effetti unici. Il Face Tracking torna utile anche durante videochiamate e call di lavoro e il nuovo Hohem iSteady V2 garantisce un’autonomia ben più elevata rispetto al precedente modello.

Il produttore dichiara fino a 9 ore di autonomia con una sola carica della batteria integrata, la ricarica avviene tramite un classico cavo USB-C collegato alla porta presente sull’impugnatura. Quest’ultima ospita 2 tasti per avviare e gestire la registrazione e un pratico stick analogico, perfetto per comandare lo stabilizzatore e gestire l’inquadratura al meglio.

Tutte le funzioni di iSteady V2 sono configurabili e attivabili tramite l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi Android 6.0 o successivi e gli iPhone con almeno iOS 10.0. Il gimbal top di gamma Hohem iSteady V2 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 124€, con un leggero sconto di circa 6 euro rispetto al listino.