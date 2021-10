Hohem iSteady Q: studio fotografico in tasca, 37€ + OMAGGIO

Hohem iSteady Q è un prodotto impressionante. Definirlo uno studio fotografico tascabile per smartphone e più che mai realistico. Un solo prodotto, tantissime funzioni: uno stabilizzatore d'immagine con Bluetooth e app dedicata, un pratico selfie stick, un sistema motorizzato per effetti speciali assurdi e non solo.

Un prodotto innovativo, appena lanciato, che puoi portare a casa – in occasione della promo lancio – a 37€ circa appena da Aliexpress. La cosa interessante è che, in omaggio, ottieni una speciale luce per selfie, ma sii veloce: è un'occasione limitatissima. Come fare per ottenerlo con spedizioni gratis? Semplice: completa subito l'ordine del tuo Hohem iSteady Q direttamente dallo store ufficiale, la promozione è limitatissima.

Hohem iSteady Q: molto più di uno stabilizzatore

Hohem è una giovanissima compagnia (fondata nel 2014) che in pochissimo tempo è riuscita ad affermarsi come leader nel settore degli stabilizzatori per smartphone e macchine fotografiche. Un risultato possibile solo grazie a una speciale accoppiata: qualità eccellente e prezzo accessibile. I prodotti del brand non sono solo validi sotto il punto di vista tecnico, sono anche particolarmente innovativi. Ogni device è frutto dell'implementazione di tecnologie – sempre più nuove e prestanti – in dispositivi che restano compatti e ben solidi.

Il nuovissimo iSteady Q nasce proprio seguendo questi punti cardine ed è lo strumento perfetto per tutti coloro che amano creare contenuti di qualità in totale autonomia. Già, perché si tratta di uno dispositivo pensato con uno scopo ben preciso: offrire risultati professionali, pur non avendo a disposizione cameraman oppure fotografi.

Innanzitutto, questo gioiellino è un gimbal, ovvero uno stabilizzatore d'immagine. Questo lo rende perfetto per i video: monti il tuo smartphone e fai tutte le riprese in movimento che desideri, resteranno sempre super stabili e privi di tremolio. Se desideri ottenere effetti speciali, puoi affidarti alle funzionalità di questo device: rotazione panoramica, passaggio da orizzontale a verticale, zoom in e zoom out calibrati e passaggio rapido dalla fotocamera interna a quella esterna.

Credit: bilalraa9

Al momento di scattare un selfie, il dispositivo si trasforma: da stabilizzatore a selfie stick, in un attimo. Puoi usarlo in questa modalità anche quando è spento. Se invece c'è bisogno di appoggiare lo smartphone da qualche parte, per riprese particolari, nessun problema: c'è anche un treppiede integrato. Qui, puoi continuare a dare sfogo alla fantasia grazie ai diversi effetti possibili. Stacca il telecomando di gestione dal resto del dispositivo, allontanati e gestisci tutto da lontano. Ad esempio, il dispositivo è dotato di motore rotante e funzionalità software in grado di riconoscere il visto ed eseguire il traccino continuo del soggetto: immagina il risultato. Proprio come se fosse qualcun altro ad effettuare le riprese.

Il dispositivo perfetto anche se ami fare delle dirette streaming sui social: non dovrai più preoccuparti dell'inquadratura: sarà sempre perfetta.

Tutto il potenziale di Hohem iSteady Q puoi sfruttarlo semplicemente collegandolo in Bluetooth allo smartphone e gestendo ogni singolo aspetto attraverso l'applicazione ufficiale dedicata. Dai un'occhiata al video dimostrativo sottostante, guarda cos'è in grado di fare in totale semplicità.

A completare un quadro ultra positivo, non c'è da dimenticare che questo gioiellino è super compatto. Quando non serve, lo inserisci all'interno del sacchetto di protezione e lo metti in tasca.

Hohem iSteady Q non dovrebbe costare così poco, ma si tratta della promo lancio ed è per questo che puoi prenderlo letteralmente a prezzo regalo da Aliexpress. Completa rapidamente l'ordine per portalo a casa a 37,19€ invece di 84,49€: risparmi il 57% e in omaggio ricevi la speciale luce per i selfie. Si tratta di una promozione limitatissima: