Hogwarts Legacy sta arrivando: prenotalo adesso e ricevilo al D1

Hogwarts Legacy è indubbiamente uno dei giochi più attesi del 2023. Manca sempre meno al lancio su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, mentre bisognerà attendere un po’ di più sulle altre console, e su Amazon puoi ancora prenotarlo per riceverlo direttamente a casa al D1: il 7 febbraio 2023.

Tutte le versioni in uscita possono essere prenotate con spedizione Prime e miglior prezzo garantito. Non avrai alcuna sorpresa e anzi la certezza di ricevere la tua copia in tempo per il lancio.

Hogwarts Legacy in uscita: il pre-order per PC e console

Puoi prenotare Hogwarts Legacy nei seguenti formati:

Ricordiamo che la Deluxe Edition del gioco include una copia del titolo, un set cosmetico dedicato alle arti oscure, la cavalcatura Thestral e in più il bonus pre-ordine: la cavalcatura Ippogrifo D’Ossidiana. Inoltre, potrai giocare con 72 ore di anticipo e accedere all’Arena di Combattimento delle Arti Oscure. E su PlayStation avrai anche una missione esclusiva.

Hogwarts Legacy è un action RPG open world ambientato nell’universo di Harry Potter. Avremo la possibilità di vivere nella fantastica Hogwarts del 1800 nei panni di uno studente, impareremo le arti magiche, costruiremo la nostra avventura e scriveremo la nostra storia visitando i luoghi iconici della saga letteraria e cinematografica.

Il gioco è in arrivo anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch in data successiva.

