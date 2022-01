Hogwarts Legacy: quando esce il gioco di Harry Potter?

Ad un anno dal lancio della next-gen, alcuni giochi che si erano promessi punte di diamante del gaming sono ancora persi nel nulla. Tra tutti spicca ovviamente Hogwarts Legacy, gioco ambientato nel mondo di Harry Potter (molti anni prima) che fin da subito ha fatto impazzire i fan ma che, ad oggi, rimane ancora un mistero. Nonostante i mille rumor legati alla sua data d'uscita, arriva ora una conferma ufficiale dal canale brasiliano di Warner, che ha inserito Hogwarts Legacy dentro ai giochi in arrivo nel 2022.

La paura infatti è sempre stata quella di un rinvio (anche se i più catastrofici urlano ancora alla cancellazione del gioco): anche se si vocifera una sua presenza in un eventuale State of Play di PlayStation a febbraio, un report aveva fatto venire il dubbio di un eventuale rinvio di un anno.

Hogwarts Legacy arriverà nel 2022 secondo Warner Brasile

Hogwarts Legacy è un action game con degli elementi RPG ispirato all'universo di Harry Potter e ambientato circa 100 anni prima le famose storie lette nei libri della J.K. Rowling (e viste negli omonimi film). Il titolo dovrebbe proporre una serie di dinamiche molto aperte, dando al giocatore la possibilità di vivere una storia inedita con un personaggio personalizzato.

Nel tweet ufficiale di Warner Play Brasile, che potete leggere qui sopra, viene descritto il gioco come uno di quelli in arrivo nel 2022: nessuna conferma quindi può essere più veritiera di quella di un account ufficiale, che sembra aver dato speranza (senza nemmeno accorgersene) ai molti fan ancora in attesa di novità.

Naturalmente c'è da tenere conto anche di un eventuale errore fatto dal team brasiliano: potrebbero infatti non avere tutte le informazioni utili, compresa quella di un eventuale rinvio, ma almeno ora queste parole riescono a dare nuova speranza ai fan che non vedono l'ora di tornare a vivere la magia di Hogwarts.