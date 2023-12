Hogwarts Legacy per Switch: OFFERTA DI NATALE su Amazon (-17%)

Regala o regalati un biglietto per Hogwarts in vista delle feste. La nuovissima edizione di Hogwarts Legacy appositamente sviluppata per Nintendo Switch è disponibile in offerta su Amazon a soli 49,99 euro invece di 59,99. Una grande occasione per portare questo fantastico action-RPG open world ambientato nell’universo di Harry Potter sempre con te.

Hogwarts Legacy per Switch: l’offerta che aspettavi

Con questo videogioco puoi realizzare il sogno di essere uno studente di Hogwarts, dove il tuo talento potrebbe essere la chiave per svelare un antico segreto che minaccia di distruggere l’intero mondo magico. Questa è la tua opportunità di essere il protagonista della tua storia magica, forgiando alleanze, combattendo i Maghi Oscuri e determinando il destino di tutto il mondo magico.

La sensazione di vivere a Hogwarts è resa in modo straordinario in questo gioco, dove ogni tua azione contribuirà a plasmare l’eredità che lascerai dietro di te. Scrivi la tua storia magica con decisioni cruciali e momenti epici che ti terranno incollato allo schermo.

Ma c’è di più: se decidi di agire subito e approfitti dell’offerta su Amazon, riceverai in omaggio la Cavalcatura Ippogrifo d’Ossidiana, un bonus esclusivo disponibile solo con l’acquisto di questa versione. Questa magnifica cavalcatura è inclusa direttamente nel prodotto, pronto ad accompagnarti nei tuoi viaggi magici.

L’occasione è davvero imperdibile: vivi la magia di Hogwarts, plasma la tua eredità e cavalca l’Ippogrifo d’Ossidiana. Tutto questo a un prezzo speciale di 49,99 euro grazie all’offerta di Natale su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di entrare nel mondo magico come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.