Hogwarts Legacy per PS5: ora a PREZZO SCONTATO su Amazon

Hogwarts Legacy è il gioco più desiderato del momento e, graze a questa nuova offerta Amazon, può essere acquistato a prezzo scontato: su Amazon, infatti, la versione fisica per PS5 di Hogwarts Legacy è disponibile al prezzo scontato di 61 euro invece di 74,99 euro. L’offerta consente, quindi, di portarsi a casa quello che a tutti gli effetti è il gioco del momento e che può già essere considerato come uno dei candidati al titolo di gioco dell’anno. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata tramite il link qui di sotto.

Hogwarts Legacy

Nel corso delle ultime settimane, Hogwarts Legacy ha registrato l’arrivo di recensioni molto positive. Il gioco, in questo momento, è apprezzatissimo sia dal pubblico che dalla critica ed offre tante ore di divertimento, con la possibilità di vivere appieno un’esperienza videoludica senza precedenti nel mondo di Harry Potter. Il titolo, inoltre, dà il meglio di sé su PS5, grazie ad un’eccellente ottimizzazione. La console di Sony, quindi, è la piattaforma ideale per giocare con Hogwarts Legacy in questo momento.

La nuova offerta Amazon arriva, quindi, nel momento giusto: con la promozione in corso è possibile acquistare Hogwarts Legacy al prezzo scontato di 61 euro invece di 74,99 euro. Lo sconto applicato al prezzo di listino della copia fisica per PS5 del gioco rappresenta un’occasione imperdibile per portarsi a casa il gioco del momento. Per sfruttare l’offerta prima che le unità disponibili si esauriscano è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

