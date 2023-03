Hogwarts Legacy per PS5 a soli €58,90: la FANTASTICA offerta di eBay

I fan di Harry Potter tornano più carichi che mai grazie all’ultimo titolo di Avalance Software e Warner Bros. Se possiedi una PS5, e se anche tu hai sempre sognato di vivere nei panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, non puoi perdere l’occasione di avere a casa tua la copia fisica del gioco del momento. Acquista Hogwarts Legacy per PS5 ad un prezzo imbattibile di €58,90 su eBay.

Hogwarts Legacy per PS5: uno sconto magico

Con Hogwarts Legacy puoi tuffarti in un’avventura tutta nuova, ambientata molti anni prima l’arrivo del giovane Harry Potter ad Hogwarts. Impersona subito uno studente, personalizzandolo a tua immagine, e inizia questa magica storia. Mentre la trama principale va avanti, una volta smistato nella tua Casa, puoi frequentare lezioni di Pozioni, Erbologia, Difesa contro le Arti Oscure e non solo. Impara a volare, acquisisci tutti gli incantesimi, incontra creature magiche e aiuta gli abitanti di Hogsmeade. Puoi allenarti per le lotte contro i nemici, con un combat system sempre intuitivo e divertente. Esplora il castello e i territori circostanti, corri a Diagon Alley e ritira la tua prima bacchetta magica. Lasciati trasportare e affascinare dall’immenso world building, nel tentativo di scoprire i nuovi misteri che aleggiano ad Hogwarts.

La versione standard di Hogwarts Legacy per PS5 contiene al suo interno codici bonus per sbloccare una missione esclusiva PlayStation e un contenuto extra. Se colleghi il tuo account Warner Bros. Games a quello Wizarding World, puoi trasferire i tuoi dati: Casa, bacchetta e Patronus, oltre a ricevere curiosi accessori per il tuo personaggio di gioco.

Anziché €74,99, puoi vivere la tua nuova fantastica avventura ad un prezzo conveniente, mai visto prima: acquista Hogwarts Legacy per PS5 (copia fisica) a soli €58,9o su eBay. Non hai una PS5? Potresti considerare l’idea di prenderne la versione PS5 + God of War Ragnarok in offerta a €579,00.

