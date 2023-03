Hogwarts Legacy, l'offerta migliore del web adesso è su Amazon (-17€)

Mentre vengono rinviate le versioni per PlayStation 4 e Xbox One, scende il prezzo di Hogwarts Legacy per PlayStation 5. Il gioco del momento, ambientato nel mondo di Harry Potter, può essere tuo a soli 57 euro, grazie allo doppio sconto applicato da Amazon.

L’offerta si applicherà automaticamente al checkout permettendoti di pagarlo al suo prezzo più basso sul web. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani e cominciare subito a giocare.

Hogwarts Legacy: in offerta il gioco che sta facendo sognare i fan di Harry Potter

Il titolo ti permette di vivere a Hogwarts nel 1800 creando il tuo studente di magia cui talento potrebbe essere la chiave per svelare un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico.

Per i fan di Harry Potter questo gioco è un sogno che diventa realtà perché permette di vivere in prima persona le fasi di crescita di uno studente di magia nella Scuola più famosa, visitare i luoghi più amati, imparare incantesimi, combattere i Maghi Oscuri e infine forgiare il proprio destino.

Il prezzo di oggi su Amazon è il migliore mai visto sulla piattaforma: al checkout riceverai automaticamente lo sconto che ti permetterà di pagarlo soltanto 57 euro. Cosa stai aspettando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.