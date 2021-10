ho 7,99: 120GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€

HoMobile decide di rendere disponibile a catalogo standard senza scadenza la sua promozione, sinora disponibile solo in versione last-minute, ho 7,99.

HoMobile ho 7,99: i dettagli

La tariffa prevede 120 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download e upload sulla Giga Network dell'operatore rosso, minuti e SMS illimitati e verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile italiano. Tutto questo a soli 7,99 euro al mese. Inclusi nel prezzo mensile sono disponibili ben 4,4GB di traffico dati in roaming.

L'offerta in questione è dunque attivabile online solo in portabilità da specifici MVNO. Tra questi troviamo Iliad, Coop Voce, Digi Mobil, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Tiscali, Lyca Mobile, Rabona Mobile, Poste Mobile ed altri virtuali.

Come in tutte le promo ho.mobile, anche questa non possiede alcun vincolo contrattuale. Inoltre, include dei servizi aggiuntivi, tutti gratuiti, come l'avviso di chiamata, SMS ho. chiamato, la navigazione in hotspot, il blocco automatico dei servizi a contenuto e tanti altri.

Costi ed altro

Il costo iniziale per aderire a tale tariffa telefonica di Ho è di 8,99 euro una tantum. In questo ammontare troviamo 0,99 euro di SIM e 8 euro di prima ricarica iniziale. L'attivazione così come la spedizione a casa della scheda SIM sono entrambe completamente gratuite.