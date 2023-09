Hisense: il robot che aspira e lava in una passata a 100€ in MENO

Butta via la scopa e il mocio e fiondati su Amazon per accaparrarti questo robot Hisense a soli 249,99 euro, invece che 349,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Si tratta di un dispositivo che è in grado sia di aspirare che di lavare i pavimenti di casa tua in una sola passata. Dunque non dovrai più fare niente, alla pulizia ci penserà lui. E in questo momento puoi avvalerti di un mega sconto che ti fa risparmiare ben 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Hisens: robot impressionante per potenza e prezzo

Sicuramente le due cose che più impressionano di questo piccolo robot sono le sue prestazioni in confronto al prezzo. Questo è decisamente un affare. Infatti ha una potenza massima di ben 4000 Pa e potrai impostarla su 3 livelli in base alle tue esigenze giornaliere. Inoltre il suo design gli permette d’infilarsi dappertutto, anche sotto i mobili, per una pulizia profonda.

Mentre aspira lava i pavimenti, grazie a un serbatoio dell’acqua da 250 ml che lascia sempre il pannetto in microfibra umido. Potrai controllarlo tramite l’app dal tuo smartphone e impostare la pulizia come desideri. Mappa le tue stanze in modo preciso e quindi si muove senza mai interrompere il processo di pulizia. Ha una batteria che gli permette di lavorare per 90 minuti e quando sta per scaricarsi torna in automatico alla base di ricarica.

Come spesso succede questi coupon sono limitati e finiscono in fretta, quindi sii rapida. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo robot Hisense a soli 249,99 euro, invece che 349,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.