Hisense QLED 4K a meno di 390€: l'offerta Amazon da non farsi scappare assolutamente

Con una vasta gamma di modelli disponibili sul mercato, scegliere il televisore giusto può essere un compito difficile soprattutto se si cerca un equilibrio tra prezzo accessibile e qualità del pannello. Fortunatamente, ci sono opzioni disponibili che offrono immagini nitide con risoluzione 4K e funzionalità smart, senza svenare il portafogli.

Oggi vogliamo segnalarti un’offerta di Amazon davvero interessante. L’Hisense 43A78GQ, un televisore QLED con risoluzione 4K da 43 pollici, oggi è in forte offerta. Parliamo di un ottimo televisore con funzioni smart piuttosto avanzate. Il cuore di questa TV è VIDAA, un sistema operativo estremamente fluido e reattivo che ti consentirà di accedere facilmente a tutte le tue applicazioni per l’intrattenimento on-demand, come Netflix, Prime Video e Disney+. Sul telecomando del televisore troverai ben sette pulsanti dedicati ad altrettante applicazioni, ognuna indicata dal suo logo. Ti basterà premere un pulsante per avviare istantaneamente Netflix, Prime Video, Rai Play e YouTube.

Non bastasse, potrai anche controllare il televisore utilizzando la tua voce. VIDAA è compatibile con Alexa, il che significa che se hai dei dispositivi della linea Echo potrai chiedere all’assistente vocale di Amazon di accendere il televisore, avviare un film da un’applicazione, cambiare canale e fare moltissimo altro.

Normalmente l’Hinsense 43A78GQ viene proposta a 412€, ma oggi potrai portarti a casa questo televisore QLED con risoluzione 4K a meno di 400€, con un leggero sconto sul suo prezzo di listino. Come sempre, sappi che puoi dividere l’importo in cinque comode rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Se hai Amazon Prime, riceverai il televisore entro venerdì 3 febbraio e la spedizione è gratuita. Non sei ancora abbonato? Nessuna paura, puoi chiedere subito i 30 giorni di prova gratuita, oltre alle spedizioni gratuite otterrai anche accesso a Prime Video e moltissimi altri servizi offerti da Amazon.