Hisense presenta ufficialmente la sua prima friggitrice ad aria

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, ha presentato quest’oggi la sua prima ed innovativa friggitrice ad aria.

La Air Fryer H06AFBS1S3 è stata concepita allo scopo di ottenere un perfetto connubio tra l’irrinunciabile gusto della frittura tradizionale e le non trascurabili esigenze di salute e benessere.

Friggitrice ad aria Hisense: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Hisense Air Fryer H06AFBS1S3 è dotata di un sistema avanzato di circolazione dell’aria calda, che assicura non soltanto una frittura sana e rapida ma soprattutto uniforme di tutto il cibo, così da garantire una crosta croccante e una doratura perfetta. Il merito va anche alla presenza di un doppio cesto interno, di cui uno traforato per migliorare ulteriormente la circolazione dell’aria. Inoltre, grazie ad una potenza da 1.700W, la H06AFBS1S3 è in grado di friggere con grande efficacia svariati tipi di alimenti, dalla carne alla pizza, senza dimenticare le immancabili patate fritte.

Dotata di look moderno e di finiture curate, la friggitrice Air Fryer è capace di incontrare le esigenze di tutta la famiglia grazie all’elevata capacità interna da 5 litri. Inoltre, è semplicissima da usare: sono infatti ben 8 i programmi di frittura automatica dedicati ad alimenti specifici come pesce, carne, pizza e verdure, basati su un sofisticato sistema di controllo elettronico della temperatura. La dotazione si completa con un display LED frontale e un pannello di controllo touch con cui impostare rapidamente il programma desiderato o i parametri manuali di frittura. Durante l’attività della macchina, infine, è possibile controllare costantemente tempi e temperature, così da realizzare a colpo d’occhio l’andamento del processo. Questo sistema di cottura non solo riduce i tempi di preparazione, ma porta anche una netto miglioramento in bolletta.

Infine, per quanto riguarda la disponibilità al pubblico, la friggitrice Hisense Air Fryer H06AFBS1S3 è acquistabile fin da oggi in Italia sul sito ufficiale dell’azienda, nei negozi di elettrodomestici e su Amazon a soli 119,99 euro.

